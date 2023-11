In Berlin stecken sich nachweislich wieder mehr Menschen mit Corona an. Die Zahl der im Labor bestätigten Fälle sei seit etwa Mitte Oktober deutlich gestiegen, berichtet das Landesamt für Gesundheit (Lageso) am Donnerstag in seinem wöchentlichen Bericht zu gemeldeten Erkrankungen. In der vergangenen Woche seien es gut 1.000 Nachweise gewesen. Insgesamt mache Covid-19 weiterhin den Großteil (88 Prozent) der ans Lageso gemeldeten Krankheitsfälle aus.

Bundesweit lag die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle in der Vorwoche bei gut 18.000 Fällen. Damit hat sich der Anstieg, der sich in den vergangenen Wochen abzeichnete, nicht fortgesetzt, in der Woche zuvor waren es ebenfalls rund 18.000 Fälle.

Über das Abwassermonitoring, so das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem Wochenbericht [rki.de], zeige sich dagegen für die Vorwoche bei 11 von 19 bundesweiten Standorten, die Daten gemeldet hatten, ein steigender Trend, was die Viruslast im Abwasser betrifft.