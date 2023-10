Fragen und Antworten - Corona hat wieder Saison - das gilt es zu beachten

Fr 27.10.23 | 06:47 Uhr

Bild: dpa/Jochen Eckel

Viren lieben Kälte - und im Herbst gilt das neben Erkältungen auch für Corona. Doch wer kann überhaupt noch sagen, wieviele Menschen gerade infiziert sind? Und was muss ich befolgen, wenn mein Test anschlägt? Antworten auf einige wichtige Fragen.

Wer misst überhaupt noch die Zahlen?

Die 7-Tage-Inzidenz, früher gefürchtet und ständig gecheckt, verheißt im Vergleich zu den Vorjahren nur noch wenig Grund zu Sorgen: In Berlin liegt sie aktuell laut des Corona-Pandemieradars von Bundesgesundheitsministerium und Robert-Koch-Institut [pandemieradar.de] bei 16, in Brandenburg bei 21, der gesamtdeutsche Schnitt sind momentan 18 Covid-19-Fälle pro Woche und 100.000 Einwohner. Im Vorjahr lag er zur selben Zeit bei 464 [rki.de]. Während die Inzidenz in Berlin zuletzt kaum gestiegen ist, fällt der Anstieg im benachbarten Bundesland etwas stärker aus, von 16 auf 21 festgestellte Infizierte pro 100.000 Einwohner - alles bislang auf äußerst niedrigem Niveau. Problematischer ist der Wert bei der Altersgruppe ab 80 Jahren, gefährdeter für schwerere Covid-Verläufe - sie ist momentan am stärksten betroffen: Hier ist die Inzidenz bundesweit zuletzt von 60 auf 75 gestiegen. Die Gesamtzahl der Ansteckungen dürfte etwa um den Faktor 100 größer sein - darauf weist unter anderem ein Forschungsprojekt der Uni Mainz hin [mdr.de]. Denn das Problem an all diesen Zahlen ist: Sie sind kaum noch aussagekräftig, weil sich viel weniger Menschen bei offiziellen Stellen testen - in die Statistik fließen aber nach wie vor nur PCR-Tests ein, die meistens beim Hausarzt gemacht werden. Deshalb bietet der Pandemieradar inzwischen mehrere Kategorien, aus denen sich ein Bild ergibt. Die Lücken im Vergleich zu früheren Jahren können sie aber nicht schließen.

Welche Indizien gibt es noch?

Eine zweite Quelle ist das sogenannte Abwassermonitoring, das in mehreren Klärwerken in Deutschland durchgezogen wird. Jeder Infizierte scheidet auf der Toilette Virusbestandteile aus, die gelangen dann ins Abwasser. In bestimmten Klärwerken testen Labore Abwasserproben auf Virusbestandteile. In Berlin beteiligen sich vier Standorte, in Brandenburg bislang einer. Die Analyse geben Hinweise auf einen ungefähren Trend - auch wenn die Zahlen hochgerechnet werden. Während die 7-Tage-Inzidenz gerade nur leicht steigt, ist die gemessene Viruslast in Abwässern in der vergangenen Woche im Bundesdurchschnitt um 18 Prozent gesunken. Wichtig ist hier der Hinweis: Die Auswahl der Standorte ist nicht repräsentativ für Gesamtdeutschland. Die Werte können außerdem durch Ereignisse wie Starkregen beeinflusst werden und deshalb auf keinen Fall als einzige Quelle berücksichtigt werden. Die dritte Quelle ist die Zahl der gemeldeten Arztbesuche wegen einer akuten Atemwegserkrankung in Verbindung mit einer Covid-19-Diagnose. Sie ist in der vergangenen Woche um elf Prozent gestiegen. Aber auch hier die Einschränkung: An der wöchentlichen Meldeaktion beteiligen sich bundesweit bis zu 350 Arztpraxen, es werden nicht sämtliche Arztbesuche mit einer Covid-Diagnose erfasst. Fest steht: Von einer Überlastung durch Covid-Patienten ist das Gesundheitssystem weit entfernt, auch der neue RKI-Chef Lars Schaade zeigte sich zuletzt entspannt, was den bevorstehenden Winter angeht. Die Pandemie ist längst zu einer Endemie übergegangen. Jetzt geht es nur noch um Eigenverantwortung, das sagt auch Schaade. Insgesamt habe man jetzt eben "ein Virus mehr, als wir es früher hatten".

Welche Varianten sind gerade vorherrschend?

In Deutschland zirkulieren derzeit verschiedene Varianten. Die Linien EG.5 (auch Eris genannt) und XBB.1.16 wurden in der Woche bis 3. September je mit einem Anteil von knapp 23 Prozent nachgewiesen, wie das RKI berichtete. Auch die stark mutierte Variante BA.2.86 (Pirola) ist hierzulande angekommen. Anders als bei anderen Varianten meldeten Erkrankte hier unter anderem Symptome wie juckende oder gerötete Augen, rote und wunde Finger oder Zehen sowie Hautausschlag. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass die aktuellen Varianten schwerere Verläufe bewirken würden. Der vorübergehende Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns kommt bei den derzeit dominanten Omikron-Varianten übrigens seltener vor als bei den früheren Corona-Varianten. Mittlerweile werden nur noch wenige positive Proben auf Varianten untersucht. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek sagte kürzlich, sie sei relativ entspannt, solange Omikron zirkuliere. Sie sehe dann keine Gefahr, dass sich die Situation stark verändere oder dass noch einmal staatliche Maßnahmen verhängt würden.

Wie sieht es mit einer erneuten Maskenpflicht aus?

Die ist nicht zu erwarten. Die Zahlen mögen zwar wieder saisonbedingt steigen. Doch durch bereits überstandene Corona-Infektionen und Impfungen ist ein Großteil der Bevölkerung inzwischen nach Ansicht von Infektiologen ausreichend immunisiert. Es wird aller Voraussicht nach bei Appellen ans freiwillige Tragen in bestimmten Einrichtungen bleiben. Die Münchner Krankenhäuser beispielsweise haben vor einigen Tagen eine gemeinsame Kampagne mit dem Titel gestartet: “Von O bis O” - von Oktober bis Ostern ist damit gemeint, die klassische Saison der Atemwegsinfektionen. Um Patienten und Pflegepersonal zu schützen, appellieren die Krankenhäuser an Besucher, Masken zu tragen. Solche Projekte, bei denen ans freiwillige Maske tragen appelliert wird, unterstützt unter anderem der Brandenburger Hausärzteverband. "Jeder, der gefährdet ist, älter ist, schnell Infekte kriegt, Asthma hat, herzkrank ist: Für sich selber eine Maske aufzusetzen ist natürlich immer gut. Wer jetzt offensichtlich einen Atemwegsinfekt hat, hustet und schnieft, da haben wir immer gesagt: Weiterhin bitte Maske aufsetzen, damit man andere nicht ansteckt", sagt die Verbandsvorsitzende Karin Harre dem rbb.

Muss ich zuhause bleiben, wenn ich infiziert bin? Was sollte ich beachten?

Auch die Symptome, die die aktuell dominierenden Varianten verursachen, sind erst einmal kaum von einer Erkältung zu unterscheiden: Schnupfen, Hals- und Kopfschmerzen, Husten, Müdigkeit. "Patienten wissen erstmal nicht, was für eine Erkrankung sie haben", sagt der Allgemeinmediziner Wolfgang Kreischer, zugleich aktiv beim Hausärzteverband Berlin und Brandenburg. Plagt man sich damit herum, empfiehlt das Robert-Koch-Institut zuhause zu bleiben und einen Schnelltest zu machen. Um sicher zu gehen, sollte man sich bei Symptomen zweimal testen - auch wenn der erste Test negativ ausfällt. Ist das Ergebnis positiv, sollte man zum Arzt, aber dann bitte mit Maske, sagt Wolfgang Kreischer und ergänzt: "Wer zum Arzt geht, sollte das in den Randzeiten oder während der Akutsprechstunde machen, um möglichst wenigen anderen Personen zu begegnen." Ansonsten hat sich nichts geändert: Wer positiv getestet ist, sollte so lange den Kontakt mit anderen Menschen meiden, bis er oder sie wieder negativ getestet ist. Im Unterschied zu früher gibt es dazu allerdings keine Pflicht mehr, sondern nur Appelle. In Berlin und Brandenburg gelten seit dem vergangenen Frühjahr keine speziellen Corona-Regeln mehr. Auch die Kosten für Schnelltests werden nicht mehr übernommen, jetzt muss jeder selber zahlen. Wer erkrankt sei und den Kontakt mit Risikogruppen dennoch nicht vermeiden könne, möge bitte eine Maske tragen, sagt der neue RKI-Chef Schaade. Ansonsten könnten Masken zum Selbstschutz "in Betracht gezogen werden". Die meisten Erkrankten sind nach etwa 14 Tagen frei von Symptomen. Bis dahin sollten Betroffene sich schonen und erst wieder zu arbeiten beginnen, wenn sie sich wirklich fit fühlen.

Was tue ich, wenn mein Kind sich angesteckt hat?

Weil es keine verbindlichen gesetzlichen Regeln mehr gibt, liegt die Entscheidung bei den Eltern, wann sie ihr Kind wieder in Schule oder Kita lassen - auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man mit einem positiven Testergebnis nicht Kontakt zu Mitschülern oder anderen Kita-Kindern haben sollte. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) empfiehlt derzeit bei Corona ebenso wie bei normalen Erkältungskrankheiten, ein Kind so lange zuhause zu lassen, wie es sich krank fühlt, Fieber oder Durchfall hat oder erbricht. Nach 24 Stunden ohne Symptome könne es wieder Kita oder Schule besuchen. Eine aktuelle Untersuchung von Forschern aus Los Angeles ergab: Mit der Corona-Variante Omikron infizierte Kinder waren nach dem Positiv-Test im Mittel noch etwa drei Tage lang ansteckend. Am fünften Tag sei nur noch ein Fünftel infektiös gewesen, am 10. Tag waren es nur noch vier Prozent, schreiben die Forscher des USC Schaeffer Center for Health Policy Economics in Los Angeles und der Stanford University im Fachjournal "JAMA Pediatrics". In Deutschland kursieren wie auch in anderen Ländern derzeit überwiegend Omikron-Sublinien wie EG.5 und XBB.1.16.

Wer sollte sich impfen lassen und wo geht das überhaupt?

Die Stiko empfiehlt eine Covid-Auffrischungsimpfung nur noch für besondere Risikogruppen. Dazu zählen etwa Menschen ab 60, Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen ab einem Alter von sechs Monaten, Pflege- und Gesundheitspersonal sowie Angehörige von Risikopatienten. Zu diesen Vorerkrankten zählen Menschen mit einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), chronischen Herz-Kreislauf-, Leber- oder Nierenerkrankungen, Diabetes mellitus, Adipositas, Trisomie 21 oder einer HIV-Infektion. Auch Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem nach einer Organ- oder Stammzelltransplantation tragen ein höheres Risiko. Mindestens zwölf Monate sollen in der Regel seit der letzten Impfung oder Infektion vergangen sein. Impfen lassen kann man sich vor allem bei Hausarztpraxen. Seit Mitte September ist der an die Omikron-Variante XBB.1.5 angepasste Impfstoff von Biontech/Pfizer in den Praxen verfügbar. Es gibt auch den angepassten mRNA-Impfstoff Spikevax von Moderna, aber der spielt laut Hausärztinnen- und Hausärzteverband bisher kaum eine Rolle. In der Regel können sich Patienten dem Verband zufolge parallel gegen Covid und Influenza impfen lassen. Diese Möglichkeit bieten auch viele Apotheken an. Bei einer Doppelimpfung könnten die Impfreaktionen etwas stärker ausfallen, weil das Immunsystem auf verschiedene Weise alarmiert wird. Dafür spart man sich einen zusätzlichen Weg und Termin.

Gibt es genug Impfstoff?

Es sieht ganz danach aus: Für die Impfsaison 2023/24 sollen 14 Millionen Dosen des angepassten Präparats von BioNTech zur Verfügung stehen, die bis November ausgeliefert werden sollen. Bisher bleibt die Nachfrage hinter den bereitgestellten Vorräten zurück. Dem RKI-Impfquotenmonitoring zufolge wurden seit Beginn der diesjährigen Corona-Impfsaison (18.09.) bisher gut 750.000 Impfdosen verabreicht. Die überwiegende Mehrheit davon waren Auffrischungsimpfungen. "Demnach haben sich bei weitem noch nicht alle für eine Auffrischungsimpfung entschieden, die laut Stiko-Empfehlung in Frage kommen", sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbandes. In einer Berechnung von 2021 kam das RKI zu dem Schluss, dass deutschlandweit gut 21,6 Millionen Menschen ein stark erhöhtes Risiko haben, schwer an Covid zu erkranken. Diese Zahl könnte durch die meist weniger schwerwiegenden folgenden Varianten allerdings gesunken sein. Laut der Ständigen Impfkommission (Stiko) gilt nach wie vor: Drei Kontakte mit dem Sars-CoV-2-Virus, davon mindestens zwei durch Impfung, bieten einen ausreichenden Schutz vor schweren Verläufen. Hat man diese Ereignisse in seinem immunologischen "Tagebuch" stehen und gehört nicht zu einer Risikogruppe, sehen Ärzte angesichts der momentan kursierenden Virusvarianten auch nicht den Bedarf für eine weitere Impfung.