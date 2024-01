Fast vier Jahre nach dem Angriff auf ein ZDF-Team in Berlin am Rande einer Demonstration gegen die damaligen Corona-Maßnahmen kommt es zum Prozess. Drei Männer und eine Frau sollen sich von diesem Montag an (8. Januar) wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch auf Anfrage sagte.

Beschuldigt sind zwei Männer aus Berlin sowie eine Frau und ihr Bruder aus Baden-Württemberg. Laut Anklage sollen sie am 1. Mai 2020 auf das ZDF-Team eingetreten und eingeschlagen haben, zum Teil auch mit Metallstangen. Bislang sind Prozesstermine bis zum 13. März geplant.