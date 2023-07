Das Land Brandenburg hat seit kurzem keine Restbestände an Corona-Masken mehr. Zuletzt seien Tausende Masken aus Bundesbeständen vernichtet worden worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (DPA). "Mittel vom Bund unterliegen strikten Regelungen. So durften Masken aus Bundesbeständen auch nicht an die Ukraine weitergegeben werden - wie es ursprünglich geplant war." Durch diese zoll- und steuerrechtlichen Regeln sei ein Restbestand von verbliebenen 110.000 Masken - überwiegend OP-Masken - in den Müll gegeben worden.