Von diesem Montag an soll ein neuer Impfstoff gegen Corona verfügbar sein, der speziell an aktuell grassierende Virusavariante XBB.1.5 angepasst ist. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Präparats von Biontech und soll vor allem schweren Krankheitsverläufen vorbeugen und Krankenhausaufenthalte vermeiden. Der ab Montag in Praxen bereitstehende Impfstoff ist für Menschen ab 12 Jahren gedacht. In den kommenden Wochen sollen Vakzine für jüngere Kinder folgen.

Für die Impfsaison 2023/24 sollen 14 Millionen Dosen des angepassten Biontech-Präparats zur Verfügung stehen. Ausgeliefert werden sollen sie laut Bundesgesundheitsministerium bis November. Kommen sollen 13,6 Millionen Dosen für Menschen ab zwölf Jahren, 300.000 Dosen für Kinder von fünf bis elf Jahren sowie 200.000 Dosen für Kleinkinder.