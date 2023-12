Für die Lausitzklinik in Forst (Spree-Neiße) gelten seit Freitag für Besucher neue Regelungen. Wie die Klinik mitteilt, wurde die aktuelle Corona-Infektionslage neu bewertet und die Maßnahmen entsprechend angepasst.

Corona, aber auch Rhino- und RS-Viren lösen derzeit vermehrt Atemwegserkrankungen aus. Die Brandenburger Gesundheitsministerin Nonnemacher rät deshalb zum Tragen einer Maske. Sie ist damit nicht allein in der Region.

Demnach müssen Besucher des Krankenhauses ab sofort wieder Schutzmasken tragen. An Covid Erkrankte dürfen Patienten grundsätzlich nicht besuchen. Zudem seien Besuche von mit dem Coronavirus infizierten Patienten nur in besonderen Situationen und nur nach Absprache mit der Klinik möglich, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses [evb-gesundheit.de/lausitzklinik].

In allen anderen Fällen seien Besuche unter den geltenden Regelungen täglich zwischen 14:30 und 17 Uhr möglich.