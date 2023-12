"Praxis in Not" - Zwei Drittel der Berliner Arztpraxen sollen zwischen den Jahren geschlossen sein

Do 21.12.23 | 18:11 Uhr

Bis nach Neujahr sollte man in Berlin besser gesund bleiben - kaum eine Arztpraxis bleibt geöffnet. Nicht nur wegen Urlaub, sondern wegen der Aktion "Praxis in Not". Der Bundesgesundheitsminister hat zwar Verständnis, aber nicht für den Zeitpunkt.

Vom 27. bis 29. Dezember bleibt ein Großteil der Arztpraxen in Berlin geschlossen.

Hintergrund ist die bundesweite Protestaktion "Praxis in Not"

Vom Virchowbund initiierte Aktion soll auf prekäre Lage der Medizinischen Fachangestellten (MFA) aufmerksam machen

Bundesgesundheitsminister Lauterbach appelliert, Patienten über die Feiertage nicht im Stich zu lassen



Zwischen den Jahren bleiben in Berlin die meisten Arztpraxen geschlossen. Hintergrund ist eine bundesweite Protestaktion des Virchowbunds, dem Interessenverband etwa 144.000 niedergelassener und ambulanter Haus- und Fachärzte. Nach Angaben des Virchowbunds könnten sich bis zu 70 Prozent der Praxen an dem Protest beteiligen und urlaubsbedingt schließen. "Die Patienten sollten nächste Woche nicht planen, zum Arzt zu gehen", sagt der Virchowbund-Vorsitzende Dirk Heinrich. Zusammengerechnet mit den Feiertagen, Wochenende und den Protesttagen bleibt wohl die Mehrheit der Praxen von Samstag an insgesamt zehn Tage geschlossen.

Lauterbach: kein Verständnis für Proteste über Feiertage

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat an die niedergelassenen Ärzte wiederum appelliert, Patienten über die Feiertage nicht im Stich zu lassen. Er habe zwar Verständnis für die Proteste, aber nicht dafür, dass über die Feiertage gestreikt werde, sagte Lauterbach am Donnerstag dem rbb. Jetzt wo jeder Zehnte krank sei, die Praxen voll seien und die Menschen die Versorgung bräuchten, dürften die Praxen nicht schließen.



"Wir müssen eine Reform machen. Das ist über viele Jahre nicht gelaufen. Wir haben zu viel Bürokratie in den Praxen. Daran wird jetzt gearbeitet." Als Beispiele nannte Lauterbach die Möglichkeit der telefonischen Krankschreibung, die geplante Einführung elektronischer Rezepte sowie die Abschaffung sogenannter Budgets für Hausärzte.



Im Fokus des Protests: Medizinische Fachangestellte

Der Virchowbund initiiert regelmäßig die Aktion "Praxis in Not" zum Protest gegen die aktuelle Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Dieses Mal stehen die Medizinischen Fachangestellten (MFA) im Fokus. Mit den Praxisschließungen zwischen den Jahren werden Ärztinnen und Ärzte aufgefordert, sich mit ihnen zu solidarisieren. Die letzte fand am 2. Oktober statt, einem Brückentag. 70 Prozent der Berliner Praxen hätten sich damals an einer Schließung beteiligt, zwischen den Jahren dürften ähnlich viele mitmachen, schätzt Heinrich. Ein Arzt oder eine Ärztin sei noch keine Praxis, so der Virchowbund. Am Laufen gehalten werde die nur mit Hilfe ihrer MFA. Sie nähmen nicht nur Termine an und gingen ans Telefon. Sie mäßen Blut, setzten Spritzen, legten Wundverbände an. Und wenn es sein müsse, wischten sie auch mal Erbrochenes auf, führt Dirk Heinrich als Beispiel an, um zu verdeutlichen, dass die Arbeit mit Patientinnen und Patienten fair entlohnt werden müsse.

Kritik: Jeder 5. Patient für lau versorgt

Die Kritik des Virchowbunds: Den MFA ist bis heute kein staatlicher Corona-Bonus ausgezahlt worden, anders als Pflegenden und Klinikpersonal. Den eigentlichen Skandal sieht Heinrich allerdings bei der generell unterschiedlichen Bezahlung von MFA, Pflegenden und Sozialversicherungsfachangestellten. Bei allen würde es sich um dreijährige Lehrberufe im Gesundheitswesen handeln, doch MFA würden seit Jahren schlechter bezahlt. "Wir bezahlen unsere Verwaltung besser als diejenigen, die tatsächlich mit Patienten arbeiten." Bisher hätten Ärztinnen und Ärzte diese Defizite in vielen Fällen selbst ausgeglichen, sagt Heinrich weiter. Aber auch sie könnten inzwischen Gehaltserhöhungen und andere Boni wie Prämien und Inflationsausgleiche kaum noch zahlen. Denn sie selbst würden darunter leiden, dass 20 Prozent ihrer Arbeit von den Krankenkassen nicht honoriert werd. "Wenn fünf Patienten kommen, dann wird einer nicht gezahlt. Sie können auch sagen, die letzten zwei Wochen im Quartal arbeiten sie ohne Geld", sagt Heinrich. "Das heißt, sie müssen das Geld für ihre medizinischen Fachangestellten für den Betrieb der Praxen von zu Hause noch mitbringen. Das würde in jeder anderen Branche zu massivsten Streiks führen."

Wir bezahlen unsere Verwaltung besser als diejenigen, die tatsächlich mit Patienten arbeiten. Dirk Heinrich, Vorsitzender des Virchowbunds

Spitzenverband der Krankenkassen widerspricht Kritik

Mit den Praxisschließungen soll auf diese Schieflage aufmerksam gemacht werden. Offiziell handelt es sich um keinen Streik, sondern wird offiziell als Urlaub gelabelt. Doch Heinrich hofft, wie er sagt, mit der Protestaktion "Praxis in Not" diesmal größeren Druck auf das Bundesgesundheitsministerium auszuüben. "Wenn die Politik nicht reagiert, wird der Streik im nächsten Jahr eben mal eine ganze Woche gehen." Der Spitzenverband der Krankenkassen GKV kann den Vorwurf des Virchowbunds nach eigener Aussage nicht verstehen. "Die Zukunft der ambulanten Versorgung sehen wir nicht so düster wie die Vertretungen der Ärztinnen und Ärzte - im Gegenteil", heißt es in einer Stellungnahme an den rbb. So habe man sich erst im September auf ein Honorarplus von 1,6 Milliarden Euro insgesamt verständigt, die aus den Krankenkassenbeiträgen der Versicherten bezahlt werden müssten. "Faktoren wie steigende Praxiskosten oder die Inflation fließen regelmäßig in die Honorarverhandlungen ein." Bei den Verhandlungen im September hätten sich beide Seiten auch darauf geeinigt, dass die Lohnentwicklung der MFA bei der nächsten Verhandlung 2024 stärker berücksichtigt wird, sagt GKV-Sprecher Helge Dickau dem rbb.

Virchowbund erwartet volle Praxen im neuen Jahr

So lange will der Virchowbund nicht warten. Die Schließungen versteht er nach eigenen Angaben auch als eine Art Belohnung für die MFA: Wer nicht mehr Geld bekommt, bekommt dann wenigstens frei. "Im neuen Jahr wird es dann sehr voll sein in den Praxen, durch zu hohe und lange Wartezeiten. Aber das Ganze hat ja den Zweck, die Situation für die Praxen zu verbessern, damit auch für die Patienten", so der Virchowbund-Vorsitzende.

Wohin zwischen den Jahren?

Wer nicht auf einen Praxistermin im neuen Jahr warten kann, sollte zwischen den Jahren - und auch am Wochenende - die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts anrufen - die 116117, online unter 116117.de erreichbar. In Notfällen sind auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung kv-berlin.de die elf Notdienstpraxen der Stadt aufgelistet. Nur in lebensgefährlichen Fällen gilt die 112 - die wirklich nur im lebensbedrohlichen Notfall gewählt werden sollte.

