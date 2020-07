In einer Wohnung in Berlin-Moabit ist in der Nacht zu Donnerstag eine Frau tot aufgefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde am späten Mittwochabend die Leiche der 52 Jahre alten Frau in einer Wohnung in der Calvinstraße gefunden worden. "Den ersten Erkenntnissen zufolge soll sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein", so die Polizei.