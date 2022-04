Temporärer Stand am Alex - Kiosk in Berlin bietet kurzzeitig Rammstein-Magazin an

Sa 09.04.22 | 17:12 Uhr

Bild: dpa/P. Zinken

Mit einem temporären Rammstein-Kiosk hat die Berliner Band um Sänger Till Lindemann am Samstag zahlreiche Fans an den Alexanderplatz gelockt. Wo sonst Bratwürstchen zu erstehen sind, gab es an diesem Tag das Glamour-Heft "Zick Zack" zum gleichnamigen neuen Song der Band. Das Lied ist die zweite Auskopplung aus dem neuen Album "Zeit", das am 29. April herauskommen soll.

Dr. Flake antwortet in der "Botox-Box"

Als Erster in der Reihe freute sich Rammstein-Fan Sebastian bei Verkaufsbeginn um 10 Uhr über das 36 Seiten umfassende Hochglanzmagazin. Der 32-Jährige aus Pankow hatte seit 7.30 Uhr ausgeharrt. Am Vormittag reihten sich Hunderte der sonst auch mal etwas härteren Rammstein-Fans in einer sehr disziplinierten Warteschlange entlang der Straße noch um die Ecke des Häuserblocks.



Das "Zick Zack"-Magazin enthält neben einer CD mit dem neuen Song über Schönheitswahn und die Jagd nach ewiger Jugend auch Sticker und Starschnitte der Band in Glitter-Outfits mit aufgespritzten Lippen und gestrafften Falten, eine fotografische "Backstage-Story", ein Promi-Quiz sowie ein Interview und Porträt der Band, deren sechs Mitglieder sich jeweils selbst auf die Schippe nehmen.



Auf einer Seite antwortet der selbsternannte "Tastenficker" Christian "Flake" Lorenz in der "Botox-Box" auf Fans zugeschriebenen Fragen zu Schönheit und Musik.

Rammstein erfahrene Werber in eigener Sache

Durch ähnliche ausgefallene Aktionen in eigener Sache hatte die Band bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Vor wenigen Tagen erst promotete die Band den titelgebenden Song "Zeit" ihres neuen Albums über eine Hotline mit einer dazugehörigen Telefonnummer. Wer also den Song hören wollte, konnte einfach dort anrufen.



Im April 2019 ließ Rammstein auf einer Berliner Straßenkreuzung ihr damals neues Video "Radio" auf eine Hauswand streamen und den Song zeitgleich vom rbb-Sender radioeins ausstrahlen.