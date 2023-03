Dann nehme man ein Drama, das es einem erlaubt, Stalin und Hitler auf die Bühne zu stellen – denn Hitler geht immer. Heiner Müller eignet sich besonders gut, der klingt immer düster. Man nehme am besten mehrere seiner Stücke und verquirle sie so lange miteinander, bis niemand mehr der Handlung folgen kann – das befreit von lästigen Interpretationen, die sonst eingefordert werden.

Schöner Schockeffekt: Man lasse die Schauspieler Zigaretten in den Puppenaugen ausdrücken und die Puppenkörper mit Gewehr-Enden brutal in den Boden rammen.

Nicht fehlen darf das Nachrichten-Gewitter, damit das beschränkte Publikum versteht: Jetzt wird’s aktuell! Dann: viel Geschrei, gern von Frauen, es ist schließlich Krieg. Unerlässlich im Anschluss sind: Kinder. Am besten Babys, zur Rührung. Man türme am Bühnenrand hölzerne Kindersärge auf und werfe dann aus dem Off Baby-Puppen auf die Bühne, die sich zum Leichenberg türmen.

Spätestens jetzt braucht es ein bisschen Unterhaltung. Dafür eignet sich: der zynische Monolog an der Rampe: "Wir laden Sie herzlich ein zu den Olympischen Spielen des Mitgefühls! Wer ist das perfekte Opfer? Für wen hab ich am meisten Mitgefühl? Für wen schlägt mein Herz am höchsten? Denn nur einer kann Germany’s next Top-Opfer werden. Also: Lasset die Spiele beginnen!"

Gefolgt vom Herzstück des Abends: dem inhaltlichen Aufreger. Am besten wäre: ein Skandal. Mindestens aber: etwas Polarisierendes. Das gibt Schlagzeilen. Wie wäre es, man würfe den Einmarsch der USA in den Irak und die russische Invasion in der Ukraine in einen Topf?

Es wird sich schon eine junge Schauspielerin finden, die für diesen Quatsch auf der Bühne ihren Kopf hinhält: "Wenn wir also heute Russland mit Sanktionen dafür belegen, dass es in die Ukraine einmarschiert ist, was ja vernünftig ist, dann müssten wir doch eigentlich auch die USA mit Sanktionen dafür belegen, dass sie in den Irak einmarschiert sind, weil dieser Krieg aufgrund von Lügen und falscher Beweislage geführt wurde... Oder, imagine, amerikanische Dirigenten und Opernstars würden vom einen Tag auf den anderen Auftrittsverbot bekommen, und würden dafür angeprangert werden, dass sie George W. Bushs Politik nicht verurteilen."