Wenig später erfahren wir allerdings, dass das gar nicht so lustig ist. Denn Kohler, der hier augenscheinlich seine eigene Geschichte erzählt, konnte vor ein paar Jahren ganze Stunden im Supermarkt zubringen, unfähig, etwas zu kaufen. Konnte die Wohnung nicht verlassen, ohne zwanghaft die Herdplatten zu kontrollieren und ihre Schalter abzufotografieren. Auch das erzählt der Schauspieler, Autor und gleichzeitig Regisseur des Abends noch mit Selbstironie und lässt Hunderte Fotos, die damals von seinem Herd entstanden sind, an die Wand werfen.

"Und jetzt Ladies und Gentlemen: Marcel Kohler!" – Ein heiterer Beginn. Marcel Kohler wird aus den Lautsprechern angekündigt wie der amerikanische Comedian, der er, wie wir erfahren, immer sein wollte, und erzählt im Rampenlicht Anekdoten. Wie er im Supermarkt viele schöne Dinge in seinen Einkaufswagen lädt – bis ihn die fiese schwäbische Stimme in seinem Kopf zurechtweist ("Brauchsch du des alles? Isch fei e bissle teuer, oder? Marcel, du hasch doch gar koi Saftpresse..."), bis er alles fein säuberlich zurück in die Regale räumt.

Bis sich der Ton ändert und der große Marcel, am Boden sitzend, von seinem Ohnmachtsanfall spricht, 2018, bei einer Vorstellung von Gorkis "Sommergästen": "Ich wurde dann da versorgt, auf der Bühne, vor allen Leuten. Und dann haben wir die Vorstellung abgebrochen, weil ich ins Krankenhaus gekommen bin. Ich hab das dann total ignoriert, ich hab einfach weitergemacht. Aber irgendwann geriet ich so richtig in eine Krise. Mit mir, mit den Leuten um mich herum, mit der Welt, mit dem Theater. In der Zeit hab ich auch nicht viel geschlafen, weil ich dachte: Wenn ich einschlafe, dann würde ich nicht mehr aufwachen."

In seiner depressiven Phase, seiner Lebenskrise, seiner Schlaflosigkeit, schaut sich Marcel nachts Sportübertragungen aus den USA an und wird ein Fan von Dirk Nowitzki: "Ich möchte euch heute von meiner großen Liebe erzählen. Meine große Liebe ist nicht nur im übertragenen Sinne groß, sie ist wirklich groß." 2 Meter 13 um genau zu sein –zehn Zentimeter größer als Kohler.

Der Schauspieler liegt mit Laptop auf der Bühnen-Matratze und wirft Videos an die Wand. Wie Nowitzki sein Team in Dallas zum Sieg führt. Wie er in den letzten 24 Sekunden die entscheidenden Punkte holt, unsterblich wird. 24 Sekunden – in etwa die Zeit, die Kohler ohne Bewusstsein auf seinem eigenen Spielfeld, der Bühne, lag.