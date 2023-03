Mit seiner Kunst wolle der "First Nations"-Künstler die eurozentrische und koloniale Perspektive überwinden und unseren Blick öffnen, erklärt die ehemalige Direktorin des Martin-Gropius-Baus Stephanie Rosenthal. Sie hat die Schau gemeinsam mit Carolin Köchling kuratiert. "Es ist gar nicht in Worte zu fassen, was diese Ausstellung körperlich mit einem macht", sagt sie. "Man hat das Gefühl, ein bisschen das Gleichgewicht zu verlieren. Das ist auch etwas, was ich an der Ausstellung wichtig finde. Dass man auch als westlicher Besucher auch in dem Sinne das Gleichgewicht verliert, weil man vielleicht auch sein eigenes Wertesystem in Frage stellt. An dem Punkt sind wir in Deutschland - dass wir auch die andere Seite der Aufklärung betrachten sollten in der Perspektive eines First-Nations-Artist."