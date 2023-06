Open Air in der Zitadelle Spandau

Während in der Berliner Waldbühne und Wuhlheide schon unter freiem Himmel getanzt wird, öffnet am Mittwoch auch die Zitadelle Spandau ihr Burgtor fürs alljährliche "Citadel Music Festival" - ein Konzert-Sommer der alten Helden. Von Magdalena Bienert

Das Citadel Music-Festival in Berlin-Spandau beginnt seine Freiluft-Saison am Mittwochabend höchst unterhaltsam: Tenacious D stehen auf der Bühne. Tenacious wer? Wer von dieser Band noch nichts gehört hat, kennt bestimmt den US-amerikanischen Schauspieler und Komiker Jack Black, der Teil des Duos ist. Hier trifft handgemachte Rockmusik auf absurde und witzige Geschichten in Song-Form.

Seit 15 Jahren veranstaltet Trinity Music den Open-Air-Sommer in Spandau und die Augen von Martin Rabitz beginnen zu leuchten bei dem Gedanken an diesen ganz besonderen Ort: eine der besterhaltenen Festungen Europas! "Die Zitadelle ist eine der schönsten Locations, die die Stadt, wenn nicht sogar Deutschland, zu bieten hat. Es gibt nichts Idyllischeres als über die Zugbrücke zu gehen und in dem Innenhof einer Renaissance-Festung ein Konzert zu erleben."