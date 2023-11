Für den Karneval der Kulturen in Berlin sollen in den beiden kommenden Jahren jeweils 500.000 Euro mehr bereitstehen. Das hat die CDU-SPD-Koalition am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses zugesichert, wie am Dienstag bekannt wurde.



Man wolle das Event finanziell stärker unterstützen, hieß es aus den Reihen der Koalitionäre in der Kulturausschusssitzung. Einen Fehlbetrag von 500.000 Euro jährlich, der sich beim Karneval abzeichne, wolle man auffangen.