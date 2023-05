Straßenfest in Berlin-Kreuzberg - Karneval der Kulturen erreicht mit Umzug am Sonntag seinen Höhepunkt

Sa 27.05.23 | 20:44 Uhr

IMAGO / Christian Spicker Audio: rbb24 Inforadio | 27.05.2023 | Alexander Schmidt-Hirschfelder | Bild: IMAGO / Christian Spicker

Das Pfingstwochenende steht in Berlin auch im Zeichen des Karnevals der Kulturen. Am Sonntag steht der große Umzug an: Rund 50 Gruppen mit 2.500 Akteuren wollen durch die Straßen ziehen. Es werden Hunderttausende Zuschauer erwartet.

Umzug des Karnevals der Kulturen am Sonntag mit kleinerer Besetzung



Sperrungen rund um Route - Polizei kontrolliert Halteverbote



Rund eine halbe Millionen Menschen über Pfingsten erwartet



Nach drei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag wieder der große Straßenumzug beim Karneval der Kulturen in Berlin statt. Der Zug startet gegen 12 Uhr mittags an der Gneisenaustraße/Ecke Zossener Straße und wird in Richtung Hasenheide unterwegs sein. Endpunkt soll gegen 19 Uhr der Hermannplatz/Ecke Urbanstraße sein. Die Parade fällt in diesem Jahr aus Kostengründen jedoch kleiner aus, wie die Veranstalter zuletzt mitteilten. Knapp 50 Gruppen mit 2.500 Akteuren sind angemeldet, statt der sonst bis zu 90 Gruppen. Zur insgesamt 25. Ausgabe des Umzugs werden dennoch wieder Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet.

Bild: dpa/Christoph Soeder

Sperrungen ab 7 Uhr - Polizei kontrolliert Halteverbote

Wegen des Umzug werden bereits ab 7 Uhr auf den Straßen Südstern und Hasenheide Sperrungen eingerichtet, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Ab 10 Uhr folgen dann weitere Sperrungen auf der Lilienthalstraße, Körthestraße, Blücherstraße, dem Hermannplatz und der Urbanstraße. Es gelten umfangreiche Halteverbote, wie die Polizei twitterte. Demnach sind es jährlich rund 600 Autos, die dennoch dort parken. "Unsere Kollegen beginnen Sonntagfrüh mit den Umsetzungen, damit die Aufzugsstrecke pünktlich frei ist", so die Polizei. Das musikalische, tänzerische und akrobatische Karnevalsprogramm auf mehreren Bühnen läuft bereits seit Freitag und geht noch bis Montag. Beim Kinderkarneval der Kulturen ging es am Samstag neben Spiel und Tanz um die Forderung nach mehr Freiräumen für junge Menschen. Nach dem Umzug luden die Veranstalter auf das Kinder- und Familienfest in den Görlitzer Park. Mit dem Umzug sollte die Aufmerksamkeit auch auf vom Aussterben bedrohte Tierarten und ihre Lebensräume gelenkt werden. Mottotier des Umzugs war in diesem Jahr das Kubakrokodil, das laut Veranstaltern mit nur noch rund 3.000 wildlebenden Exemplaren in diese Kategorie gehört.

Thematische Schwerpunkte Klima und Naturschutz

Seit jeher hat der Karneval der Kulturen auch eine politische Dimension. 1996 auch als Folge von Rassismus und Übergriffen gegründet, sieht er sich als Ort der Begegnung für ein friedliches Miteinander und Zeichen für Diversität. In diesem Jahr geht es schwerpunktmäßig um die Themen Klima, Naturschutz, Recycling und traditionelle Kulturen. In zahlreichen Aufführungen setzen sich die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler mit diesen Aspekten auseinander. Über das gesamte Pfingstwochenende werden rund eine halbe Million Menschen erwartet. In den Jahren vor der Pandemie waren jährlich etwa 700.000 Besucher aus aller Welt zum Karneval der Kulturen gekommen.

Am Sonntag berichten live von der Veranstaltung das rbb-Fernsehen (13:25 - 16:25 Uhr) sowie Radioeins (ab 12:00 Uhr).

Sendung: rbb Fernsehen, 28.05.2023, 13.25 Uhr