"Death Drive – everything everyone ever did" heißt der neue Abend – und das Großspurige im Titel findet sich denn auch in den opulenten Bildern und der Musik wieder. Der Text dagegen beschränkt sich in 100 Minuten auf drei schmale Seiten.

Schade, dass Benjamin Abel Meirhaeghe nicht selbst auf der Bühne steht. Denn die Musik des Countertenors, die man auf Spotify hören kann, ist eine schöne Mischung aus dunklem Synthie-Pop und experimentellen Klangbildern. Doch beim Deutschland-Debüt an der Volksbühne ist Meirhaeghe lediglich Regisseur – und dieses "in Szene setzen" eines Ensembles gerät ihm allzu flach.

Ästhetisch ist das mitunter wunderschön. Etwa die meditative Szene, in der minutenlang Glitzerstaub oder Eisflocken vom Himmel segeln, kein Mensch auf der Welt, nur Sounds von knackendem Eis und Wasserrauschen. Das Thema des Abends ist überdeutlich: Der Kreislauf des Lebens wird exerziert, von Frühling bis Winter, von der Evolution bis zur Apokalypse – ohne, dass das Leben einen Sinn ergäbe. Im Text heißt es lapidar: "Es war einmal ein Mann, der nicht mehr leben konnte, ohne zu wissen, was am Ende der Straße lag. Und was fand er dort? Er fand einen Haufen Kaninchenscheiße am Ende dieser Straße."

Die Auftritte des prominenten Schauspiel-Ensembles, neben Benny Claessens sind das Kathrin Angerer, Inga Busch und Susanne Bredehöft, gehen neben den Bildern allerdings unter. Claessens räkelt sich, tänzelt über Bühne – abendfüllend ist das nicht. Und Meirhaeghe scheint mit dem Ensemble wenig anfangen zu können. Zuletzt spielt die Band "The Final Countdown" und "I Did It My Way". Ein plumpes Ende für diese bildschöne, aber gedanklich magere Performance.