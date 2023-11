George Orwells "1984" wirkt heute so aktuell wie bei seinem Erscheinungsdatum 1949. Am Berliner Ensemble hat Luc Perceval den diktatorischen Überwachungsstaat jetzt als Kopfgeburt eines Verschwörungstheoretikers inszeniert – mit gemischtem Ergebnis. Von Barbara Behrendt

Die Bühne im Berliner Ensemble allerdings verklärt Realität und Hirngespinst so gut sie kann. Zwei Spiegelwände stehen sich hier schräg gegenüber. Davor sitzt nicht etwa nur eine Hauptfigur mit Namen Winston, sondern gleich vier Lookalikes hängen hier (im wahrsten Sinne) herum. Blasse Typen in grauen Anzügen sind das, mit schwarzem Brillengestell auf der Nase. Einer steht vornübergebeugt wie ein Klappmesser, ein anderer sitzt mit hängendem Kopf auf dem Boden, ein dritter scheint im Spiegel die Wahrheit zu suchen. Doch dort vervielfältigen sich die Anzugträger nur bis in die Unendlichkeit.

Als Donald Trump Präsident war, stieg George Orwells "1984" auf Platz Eins der Verkaufsschlager bei Amazon. Heute, ein paar Jahre später, denkt man bei Orwells dystopischem Roman womöglich an die russische Propaganda-Lüge vom "Befreiungskrieg" in der Ukraine. Die Geschichte vom diktatorischen Überwachungsstaat mit "alternativen Fakten" scheint unserer Realität immer dicht auf den Versen – oder sogar einen Schritt voraus.

Von einem Teleprompter im Zuschauerraum lesen sie ihre Worte wie eine Partitur ab. Und schnell wird klar: Diese vier Stimmen befinden sich in Winstons Kopf. Weil er sich in Gedanken dem "Großen Bruder" und der Partei widersetzt hat, glaubt sich Winston in höchster Gefahr. Doch von der Außenwelt wird nichts sichtbar – alles, was in Orwells Roman so hellsichtig wirkt: die Überwachung durch digitale Medien, die Fake News, die Propaganda, die Wirklichkeit konstruiert – all das trägt sich im Kopf der paranoiden Männer zu oder übersteigert sich dort ins Vielfache.

Mit einer gewissen Ironie erzählen Veit Schubert, Oliver Kraushaar, Paul Herwig und Gerrit Jansen daher von der ersten Begegnung mit Julia, in deren Aufmerksamkeit Winston nichts als das verdächtige Verhalten einer Spionin vermuten kann. Als sie ihm einen Zettel mit der Botschaft "Ich liebe dich" in die Hand drückt, ist Winston allerdings nicht weniger überfordert. Julia ist bei Pauline Knof das Gegenstück zu Winston. Sie möchte nicht das System bekämpfen, sondern leben: "In meinen Augen ist das Leben ziemlich einfach: Man will Spaß haben und die Partei will einen daran hindern." Ihr zur Seite stehen ebenfalls drei Lookalikes: drei Frauen, die mit wunderschönen Oberton-Gesängen dem Hass Poesie und Liebe entgegensetzen.