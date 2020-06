Der Berliner Senat will das Hilfsprogramm für die Clubs der Stadt ausweiten.



Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, es zeichne sich ab, dass Kulturbetriebe, die als erstes von der Pandemie getroffen wurden, noch sehr lange nicht öffnen können, so Lederer: "Anders als die Altmaier-Milliarden ist dann eben nicht am 31.8. Schluss, sondern wir müssen dafür sorgen, dass wir auch eine längere Durststrecke überbrücken können. (...) Wir sind jetzt gerade im Senat dabei, darüber nachzudenken, wie wir die Soforthilfen fortschreiben, also wie wir sie bis Jahresende mindestens ausdehnen."