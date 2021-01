G.Schmitt Berlin Sonntag, 24.01.2021 | 12:34 Uhr

Underground goes Jammerground



Mit der Dauerfloskel: „Wir sind die Ersten, die geschlossen wurden, und die Letzten, die wieder öffnen dürfen.“ weiterhin auf Bettelkurs beim Staat. Was von der Solitargemeinschaft, die zahlen soll (so die Perma-Forderung, weil ein Wirtschaftsfaktor – Kapitalistensprech) gehalten wird, wurde im Sommer 2020 mit den Flößen, allen voran Kater Blau, vor dem Urbankrankenhaus, wo Infizierte und Pfleger gegen den Tod kämpften während sich Clubgänger selbst feierten, demonstriert.



Mit der 9/11 Floskel: „Nichts wird mehr so sein wie vorher.“ wird der ClubClan, der um die Leichen schifft, nach der Pandemie wieder selektieren und mit dem Stempel Kulturbetrieb (dank Lederer) Wert schöpfen. Diejenigen, die an der Türpolitik scheitern, haben für die Pfründe der Diskobetreiber und deren Heer an Billigjobbern bezahlt. LOL