Ein 53-Jähriger ist am Sonntag mit einem Pkw mehrfach in ein Geschäft in der Grünberger Straße in Berlin-Friedrichshain gefahren. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Anschließend soll der Mann laut Zeugenaussagen aus dem Fahrzeug gestiegen, es ordnungsgemäß verschlossen und dann zu Fuß geflüchtet sein. Kurze Zeit später konnten ihn Einsatzkräfte in Tatortnähe festnehmen.