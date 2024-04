Tesla will trotz Stellenabbaus in Grünheide wachsen

400 Stellen will Tesla wil in Grünheide abbauen. Das Werk soll trotzdem wachsen. Nach einer Bürgerbefragung wurden die Pläne noch einmal überarbeitet. Jetzt hat das Unternehmen unter den Bebauungsplan mit Anwohnern und anderen diskutiert.

Der US-Autobauer Tesla möchte an seinem einzigen europäischen Standort Grünheide (Oder-Spree) wachsen - auch wenn 400 Stellen abgebaut werden sollen. Das sei kein Widerspruch, da der Stellenabbau der derzeitigen Marktsituation geschuldet sei, sagte Tesla-Projektleiterin Theresa Eggler am Dienstagabend, wenige Stunden nach Bekanntwerden , dem rbb.

Eggler äußerte sich am Rande neuer Beratungen in der Gemeinde zu einem überarbeiteten Bebauungsplan. Der Plan beinhaltet auch eine Geländeerweiterung des dortigen Tesla-Werks. Vertreter von Landesbehörden, des Kreises, der Deutschen Bahn und des US-Elektroautobauers informierten dazu öffentlich die Anwohner und Gemeindevertreter, die letztlich über die Aufstellung des Bebauungsplans entscheiden müssen.

Damals hatte eine Mehrheit der Grünheider Anwohner die Pläne abgelehnt, um beispielsweise großflächige Waldrodungen zu verhindern. Tesla-Vertreterin Eggler sagte dazu: "Wir respektieren hier das Bürgervotum und haben in Bezug darauf auf sehr große Flächen verzichtet, damit eben trotzdem auch der Infrastruktur-Ausbau in Grünheide voranschreiten und entsprechend weiterentwickeln kann, und die verkehrliche Entlastung hier abnimmt."

Tesla will 400 feste Stellen in Grünheide abbauen

Das bestätigt auch Birgit Flügge von der Landesentwicklungsgesellschaft Brandenburg, die die Gemeinde Grünheide bei der Erstellung des Bebauungsplans unterstützt. Der nun angepasste Plan berücksichtige die angesprochenen Bedenken der Grünheider, so Flügge. "Es hat sich vor allem verändert, dass wir im Vergleich zum ersten Entwurf jetzt knappe 50 Hektar Wald erhalten, die vorher Industrie- beziehungsweise Gewerbegebiet gewesen wären. Das ist eigentlich die entscheidende Veränderung an der ganzen Geschichte, also neues Planungsziel für den Bebauungsplan 60 ist maximaler Walderhalt."

Gleichzeitig dränge die Zeit. Bis Ende des Jahres müsse ein Beschluss erzielt werden, sagte Peter Schulze, Bahn-Projektleiter für den neuen Bahnhof Fangschleuse und die Anbindung des geplanten Tesla-Güterbahnhofs. Ansonsten drohe eine Verzögerung um vier Jahre. "Wir haben eine Bauzeit von zwei Jahren vorgesehen", so Schulze weiter. "Wenn dieses Bauvorhaben aber nicht bis Ende 2026 zu Ende gebracht werden kann, dann können wir das auch nicht beginnen, weil in den Jahren 2027 und 2028 wegen übergeordneter Bauvorhaben im Netz auf dieser Strecke keine Sperrpausen zur Verfügung stehen."

Ein Baustart sei so erst 2029 möglich. Die angestrebte Entlastung der Straße würde dann frühstens 2030 erfolgen, so Schulze weiter. Das sei keine Drohung, sondern ein Fakt, wie er in der Diskussion am Dienstag betonte und den auch Birgit Flügge von der Landesentwicklungsgesellschaft bestätigt.