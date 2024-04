Tesla will 400 feste Stellen in Grünheide abbauen

Zuvor hatte Tesla angekündigt, in seinem deutschen Werk in Grünheide bei Berlin 400 feste Stellen abbauen zu wollen. Kündigungen solle es nicht geben. Tesla teilte dem rbb am Dienstag mit, man hoffe, dass zahlreiche Mitarbeiter das Unternehmen freiwillig verlassen wollen, um so Kündigungen zu vermeiden. Tesla-Chef Elon Musk hatte vor zwei Wochen angekündigt, er wolle weltweit zehn Prozent der Stellen streichen. Im Werk in Grünheide sind etwa 12.000 Menschen beschäftigt.