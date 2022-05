Gruppe greift 17-Jährigen in Münsinger Park an

Eine Gruppe aus fünf Personen ist am Mittwochabend in Spandau auf einen 17-Jährigen losgegangen und hat in schwer verletzt. Die Auseinandersetzung zwischen dem Jugendlichen und der Gruppe fand um 20 Uhr im Münsinger Park statt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der 17-Jährige soll durch die Unbekannten Faustschläge in das Gesicht sowie Fußtritte gegen den Bauch, Oberkörper und Unterleib bekommen haben. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo seine Verletzungen am Kopf und am Rumpf derzeit stationär behandelt werden. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten.