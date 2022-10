Lagerhalle am Berliner Müggelsee in Brand geraten

Do 06.10.22 | 16:12 Uhr

Am Berliner Müggelsee ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr auf rbb-Anfrage mitteilte, brannte eine etwa 1.000 Quadratmeter große Lagerhalle am Müggelseedamm im Stadtteil Friedrichshagen. Das Gebäude stand demnach komplett in Flammen, Teile des Daches stürzten ein. Menschenleben waren den Angaben zufolge nicht in Gefahr.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Kräften im Einsatz. Der Müggelseedamm wurde teilweise gesperrt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Die Rauchsäule war weithin über der Stadt sichtbar. Die Feuerwehr rief Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten.