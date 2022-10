In Berlin-Lichtenberg sind am Freitagabend mehrere Orte durchsucht worden. Betroffen waren eine Bar, ein Hostel und eine Wohnung in der Straße Alt-Friedrichsfelde/Ecke Rosenfelder Straße, wie ein Polizeisprecher dem rbb am Samstag sagte.

Es gehe um den Verdacht von Menschenhandel und Zwangsprostitution Minderjähriger. Diverse Beweismittel wie Pässe, Geld und Handys seien beschlagnahmt worden und würden nun ausgewertet.

Rund 100 Beamte waren bis in die Nacht im Einsatz, um die richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse zu vollstrecken, darunter auch Dolmetscher. Über Festnahmen sei nichts bekannt, so der Polizeisprecher.