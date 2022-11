Dem Land Berlin sind in diesem Jahr mehr als 1 Million Euro an Bußgeldern von Rasern entgangen, weil die Behörden Fristen nicht einhalten. Das geht aus einer parlamentarischen Anfrage der Grünen im Abgeordnetenhaus hervor. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" berichtet.



Demnach mussten bis Ende September bereits rund 20.000 Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung eingestellt werden, weil die Taten verjährt waren. "Daraus resultierten entgangene Einnahmen in Höhe von 1.180.087,98 Euro", so die Senatsverwaltung für Inneres.