Daniel W. Berlin Donnerstag, 25.11.2021 | 14:51 Uhr

Aha, machen die Dinger noch Sinn in Zeiten der Blitzer Apps? Die sind zwar verboten aber wer will das kontrollieren... die die es wollen haben gar nicht die Kompetenz dazu. Macht es nicht mehr Sinn mehr fahrende Streifen zu haben und die Leute direkt raus zu ziehen?!? Würde auch für weniger Unfälle sorgen an Kreuzungen wo Blitzer stehen weil Leute Unvorhersagbar reagieren. Natürlich generell bei festen Blitzern. Ich bin auch so ein Kandidat der aus Reflex voll in die Eisen geht. Das war auf Autobahnen manchmal schon knapp vor einem Unfall. Und nein Ich hatte noch nie ein Punkt und schon mindestens seit 10 Jahren keinen Zettel mehr bekommen.