Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg ist am Freitagabend eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Zeugen berichteten der Polizei, die 21-Jährige habe vermutlich trotz roter Fußgängerampel an der Haltestelle Storkower Straße/Landsberger Allee die Gleise überquert. Dabei wurde die Frau von einer Tram der Linie 6 erfasst, die in Richtung Hackescher Markt unterwegs war.

Bei dem Aufprall und einem folgenden Sturz habe die Frau Verletzungen am Kopf und an den Armen erlitten, so die Polizei. Rettungskräfte hätten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Tramfahrerin wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sie habe einen Schock erlitten, hieß es.

Der Unfall geschah gegen 19.30 Uhr. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallfallaufnahme war der Verkehr auf den Linien M6 und M8 sowie auf der Kreuzung für etwa eine Stunde beeinträchtigt. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden aufgenommen.