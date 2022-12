Zehntausende Touristen feiern Silvester in Berlin

Nach den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie feiern in diesem Jahr wieder Zehntausende Touristen Silvester in Berlin. Visit-Berlin-Geschäftsführer Kieker sagte im rbb24 Inforadio, man rechne in den Hotels mit einer Auslastung von bis zu 90 Prozent. Er sprach von einem guten Zeichen; die Stadt sei nach wie vor beliebt.