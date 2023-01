Jewittatuete Babelsberg Montag, 16.01.2023 | 09:57 Uhr

Für mich eine verpasste Chance. Jetzt geht man wieder den Weg rückwärts, anstatt sich andere Länder zum Vorbild zu nehmen, in denen Bargeld oder zumindest Kleingeld keine Rolle mehr spielt. Keine Ahnung, warum wir Deutschen uns so sehr an diese nervigen kleinen Metallscheiben klammern, mit 21. Jahrhundert hat das für mich wenig zu tun. Ist es so schwer, politisch durchzusetzen, dass jede*r in Deutschland ohne bürokratische Hürden eine Karte erhält?