Bei Bauarbeiten an der Anna-Lindh-Grundschule in Berlin-Wedding hat es einen schweren Arbeitsunfall gegeben: Eine Person sei am Freitagmorgen aus rund zehn Metern Höhe vom Baugerüst gestürzt, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. Sie wurde demnach in eine Krankenhaus gebracht.

Ein Mann wurde aus Baden-Württemberg nach Brandenburg entführt. Im Havelland befreite die Polizei das schwer verletze Opfer. Vier Männer wurden festgenommen, zwei sitzen nun in Untersuchungshaft. Zudem führt eine Spur zu einer Schießerei in Berlin.

Die Polizei bestätigte einen Arbeitsunfall an der Schule und verwies für weitere Anfragen an das Landesamt für Gesundheit und Soziales. Die Anna-Lindh-Schule in der Guinestraße ist derzeit wegen Schimmelbefalls geschlossen. Der Unterricht findet in Ausweichräumen am Saatwinkler Damm statt.