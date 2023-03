Mann nach Streit an Wohnungstür in Flammen gesetzt

Ein 60-Jähriger soll in Berlin-Spandau an einer Wohnungstür einen 39-Jährigen mit einer Flüssigkeit bespritzt haben, die sich entzündete. Die Flammen verletzten den attackierten Mann im Gesicht und an den Händen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Zu dem Vorfall sei es am Montag in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Kladow gekommen. Der 60-Jährige wurde festgenommen. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Bis zum Dienstagabend gab es keine Informationen, ob schon eine Entscheidung über eine Untersuchungshaft getroffen wurde.