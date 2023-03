Die Sanierung des um einige Zentimeter abgesackten U2-Tunnels am Berliner Alexanderplatz kann wie geplant fortgesetzt werden. Die am vergangenen Wochenende durchgeführten Probebohrungen seien erfolgreich verlaufen, teilte die Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr, Sara Lühmann, am Dienstag dem rbb mit. Zunächst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet.



Am Wochenende war mit den ersten Baumaßnahmen begonnen worden, um den beschädigten U-Bahn-Tunnel zu sanieren. Dafür war die U2-Strecke am vergangenen Wochenende zwischen Senefelder Platz und Klosterstraße in Berlin-Mitte gesperrt worden; ersatzweise fuhren Busse. Eine neuerliche Sperrung der U2 für diese Arbeiten sei zukünftig nicht notwendig, sagte jetzt Lühmann.