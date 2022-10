Die U2 fährt zwischen den Bahnhöfen Senefelderplatz und Klosterstraße bis auf Weiteres im 15-Minuten-Pendelverkehr. Grund ist ein Schaden am U-Bahn-Tunnel Höhe Alexanderplatz. Dort sind Risse in der Wand aufgetaucht und der Tunnel hat sich leicht abgesetzt. Das bestätigte die BVG dem rbb am Montag. Oberhalb des U-Bahn-Tunnels wird derzeit gebaut. Ob es einen Zusammenhang gibt, steht noch nicht fest.

Am Alexanderplatz wird ein neues Hochhaus gebaut. Die Baugrube für das neue Gebäude wird in unmittelbarer Nähe zu den Gleisen der U-Bahnlinie U2 ausgehoben. Die BVG hat deswegen ein Überwachungssystem eingebaut, um mögliche Schäden an den Gleisanlagen frühzeitig erkennen zu können, sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu auf rbb-Anfrage. "Wir haben gemessen, dass sich der Tunnel leicht gesetzt, also leicht bewegt hat." Deshalb habe die BVG entschieden, die U2 sicherheitshalber nur noch auf einem der beiden Gleise fahren zu lassen. Dafür hat das Unternehmen einen Pendelverkehr eingerichtet.

In den nächsten Tagen und Wochen sollen Bauexperten den Tunnel untersuchen. Sie müssen feststellen, ob die Bauarbeiten des neu entstehenden Hochhauses Schuld an den Rissen im Tunnel sind oder nicht. Außerdem müssen sie entscheiden, ob es Reparaturen im U-Bahn-Tunnel geben wird. "Bis ein Ergebnis vorliegt, kann es zwei Wochen dauern", erklärt Schwentu.

Solange die Experten den Tunnel und die Baustelle untersuchen, fährt die U2 weiter im Pendelverkehr. Schwentu betont aber, dass es keinen Grund zur Beunruhigung gibt. "Wir fahren weiter durch den Tunnel, weil wir keine Einsturzgefahr sehen. Sonst würden wir das direkt stoppen."