Täter auf der Flucht - Tödliche Schüsse in Gatow - Polizei sucht nach Zeugen

Do 18.05.23 | 14:57 Uhr

Bild: dpa/Paul Zinken

Am Dienstag feuerte ein Unbekannter am hellichten Tag in Berlin bei einer Flüchtlingsunterkunft auf einen 40-jährigen Mann. Seitdem ist der Täter auf der Flucht. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf veröffentlicht.

Nach den tödlichen Schüssen auf einen Mann in Berlin-Gatow sucht die Polizei Zeugen. Der Täter sei weiterhin auf der Flucht, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Man hoffe auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Dunkles Fahrzeug könnte eine Rolle spielen

Laut Mitteilung war am Dienstagmittag ein 40-jähriger Mann aus Syrien auf einem Parkplatz im Waldschluchtpfad erschossen worden. Die Tat habe sich an der Ecke Breitehornweg am ehemaligen Krankenhaus Hohengatow, das inzwischen eine Unterkunft für geflüchtete Menschen ist, ereignet. Das Opfer habe den Tatort unmittelbar zuvor mit seinem weißen VW Touran erreicht und sei dort ausgestiegen, als eine unbekannte Person mehrere Schüsse auf ihn abfeuerte. In diesem Zusammenhang könnte ein weiteres dunkles Fahrzeug eine Rolle gespielt haben. Wer Angaben über die Fahrzeuge am Tatort oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Mordkommission des Landeskriminalamtes zu melden.

Polizei startet Zeugenaufruf

Nach einem Aufruf der Behörde geht es dabei insbesondere um folgende Fragen: Wer hat die Tat zur oben genannten Zeit beobachtet und kann Angaben dazu machen? Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen machen? Wer hat die benannten Fahrzeuge in der Tatortnähe beobachtet? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben? Hinweise nimmt die 1. Mordkommission des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664–911111 oder per E-Mail an lka111-hinweis@polizei.berlin.de, aber auch jede andere Polizeidienststelle, entgegen.