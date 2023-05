Die Berliner Boulevardzeitung "B.Z." erscheint bald nicht mehr an Sonntagen. "In der konsequenten Umsetzung unserer Digital-Only-Strategie bewerten wir grundsätzlich immer wieder unsere Produkte auf Wirtschaftlichkeit. Daher haben wir uns entschieden, die gedruckte 'B.Z. am Sonntag' einzustellen", sagte ein Sprecher des Verlagshauses Axel Springer am Donnerstag. Die "B.Z. am Sonntag" werde letztmalig am 30. Juli erscheinen. Zuvor hatte der Tagesspiegel über die geplante Maßnahme berichtet.

"Klar ist: Die gedruckte Ausgabe der "B.Z." ist von dieser Entscheidung nicht betroffen, sie erscheint weiterhin von Montag bis Samstag", betonte der Verlagssprecher auf dpa-Anfrage. "Die Samstagsausgabe der "B.Z." wird im Zuge dieser Maßnahme sogar zukünftig um vier Seiten erweitert und so unseren Leserinnen und Lesern für das gesamte Wochenende relevante Beiträge und Informationen bieten." Darüber hinaus halte die "B.Z." die Berliner und Brandenburger rund um die Uhr mit Nachrichten aus der Hauptstadt und der Region sowie einem 24-Stunden-Liveticker auf dem Laufenden.