Uiuiui Dienstag, 18.07.2023 | 10:20 Uhr

Über sowas wie eine längere Mittagsruhephase habe ich auch schon länger nachgedacht und mich gefragt, wann das Thema aufploppt. Nun - es kommt langsam an - aber bei den Arbeitsgebern wird es wohl nicht so sehr auf Gegenliebe stoßen - zumindest einem Teil.... Ich mache so ein "Powernap", wie es so schön Neudeutsch klingt, des Öfteren mal: ab ins Auto in der Tiefgarage (sehr gut belüftet), Timer auf 35 Minuten gestellt, Radio leise an und wegdämmern. Ich bin meist gute 3-5 Minuten vorm Klingeln wieder wach und gehe dann total entspannt an die zweite Runde des Arbeitstages. Ist besser als jede Portion Mittagessen :-D zumal unser Großraumbüro im Sommer konstante Temperaturen von 26 - 30 Grad im Sommer hat und unser öffentlicher Arbeitgeber mit guten Ratschlägen zu viel Wasserkonsum umherwirft, anstatt mal für Aqua Minerale zu sorgen, nur Hinweise auf ne Trinkuhr gibt, während viele AG meiner Freundschaften mittlerweile den Schuss gehört haben und freundlicherweise zur VErfügung stellen.