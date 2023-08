Ein Kiosk ist in der Nacht zu Dienstag in Berlin-Hellersdorf vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, wie sie am Dienstag mitteilte.

In der Nacht zu Dienstag brannte es noch an mehreren weiteren Orten in Berlin, einer davon ebenfalls in Berlin-Hellersdorf. Wie die Feuerwehr dem rbb bestätigte, brannte auf einem Parkplatz in der Nähe der Ernst-Bloch-Straße ein Auto-Anhänger.

In Lichtenrade geriet den Angaben nach der Keller und das Dach eines leerstehenden Einfamilienhauses in Brand. Außerdem fing laut Feuerwehr ein Stuhl auf einem Balkon einer Wohnung in der 13. Etage in einem Hochhaus in Gropiusstadt Feuer. Der Brand konnte demnach bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht werden.

Die Polizei geht in diesen drei Fällen von Brandstiftung aus, die Ermittlungen dazu laufen. Menschen sind den Angaben nach nicht verletzt worden.