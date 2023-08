In Berlin-Köpenick ist am Mittwochabend eine 85 Jahre alte Frau tot in einem Einfamilienhaus gefunden worden. Nachbarn der Seniorin hatten am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr die Polizei zu dem Einfamilienhaus in der Straße im Walde gerufen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstagmorgen deuten die Umstände auf ein Tötungsdelikt hin. Dazu soll die Leiche der Frau von der Gerichtsmedizin untersucht werden.

Wie Polizeireporter vor Ort berichten, wurden am Haus der Frau noch in der Nacht Spuren gesichert.