Bei einem Brand am Tempelhofer Feld in Berlin haben Feuerwehrleute am Freitagabend einen toten Menschen gefunden. Als die Einsatzkräfte ankamen, standen zwischen der Autobahn A100 und der südlichen Grenze des Feldes mehrere Kubikmeter Sperrmüll in Flammen, wie die Feuerwehr Berlin am Samstag mitteilte.