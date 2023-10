Die A19 ist seit Dienstagmorgen zwischen dem Dreieck Wittstock und der Anschlussstelle Wittstock wegen Brückenbauarbeiten in Richtung Rostock gesperrt. Die Sperrung gilt voraussichtlich bis 18 Uhr am Dienstag. Eine Umleitung für Autofahrer ist eingerichtet.

Am Mittwoch wird die Autobahn dann an gleicher Stelle in die andere Fahrtrichtung, Richtung Berlin, gesperrt. Ebenfalls von 07 Uhr bis 18 Uhr müssen Autofahrer einen Umweg in Kauf nehmen. Die Umleitung erfolgt über die A24 und die Bundestraße 189.