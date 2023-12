"Ach Du bist immer noch Vegetarierin, dann nimmst Du halt nur die Bratensoße…." Meine Freundin Anna rollt die Augen, als sie von ihrer Mutter erzählt. Anna isst ist kein Fleisch, seit sie 20 ist, mittlerweile ist sie Anfang 40 und hat zwei Kinder. Wie wir alle. "Alle" sind in dem Fall meine "Muddi"-Freundinnen. Wir kennen uns seit mittlerweile sieben Jahren - unsere Kinder sind gemeinsam in die Kita gegangen.

Was am Ende wichtig ist

"Vergiss nicht, Deinen Mann manchmal zu verwöhnen, Männer brauchen so etwas!" Olga (42) reißt fast die Decke vom Tisch, so gefrustet ist sie von ihrer Mutter, die sich aber selbst "Feministin der ersten Stunde" nennt.

Unser Stammtisch ist lebenswichtig für uns. Fast wie in "Sex and the City", nur ohne die teuren Schuhe: MB steht bei uns nicht für Manolo Blahnik, sondern im Zweifel für: Mehr Bier!

Die Trauer meiner Freundinnen zerreißt mir das Herz. Was sie dafür geben würden, noch einmal ihre Mütter umarmen zu können, noch einmal mit "Mama" zu reden, noch einmal mit ihr zu diskutieren, ja, auch noch einmal mit ihr zu streiten. All das Ungeklärte klären.

Der Tod ihrer Mütter hinterlässt eine riesengroße Lücke. Zurzeit stopfen sie diese mit Vorwürfen an sich selbst. Und jetzt an Weihnachten fühlt sich diese Lücke noch unerträglicher an. Und ich kann nichts tun. Außer an diesem Weihnachtsfest besonders dankbar zu sein, dass ich meine Mutter noch habe - und wir uns aneinander abarbeiten können.

Julias, Sarahs und Olgas Mutter sind drei gestorbene Menschen - von Millionen gestorbener Menschen in diesem Jahr. Sie alle hinterlassen Menschen, die trauern. Auch - und gerade an Weihnachten. Unsere Mütter waren lebenswichtig für uns. Noch mehr als der Stammtisch, an dem wir uns über sie beschweren konnten ...