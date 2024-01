Henriette Pfeifer: Es ist tatsächlich so, dass Schichtarbeit - durch Schlafentzug, Schlafmangel und daraus resultierende Schlafstörungen – von jüngeren Menschen oft besser toleriert wird. Denn die Regenerationsfähigkeit nimmt ja im Alter ab. So können durch den Wechsel im Tagesrhythmus bei der Schichtarbeit Schlafstörungen zunehmen. Jüngere Menschen können dieses Arbeiten gegen die biologische Uhr oft besser kompensieren.

Es gibt ja verschiedenste Modelle von Schichtarbeit. Es gibt die Wechselschichtarbeit, es gibt die Wechselschichtarbeit mit Nachtschicht und es gibt permanente Schichtarbeit. Die Wechselschicht gibt es beispielsweise ganz klassisch im Einzelhandel als Früh- und Spätschicht. Wechselschicht mit Nachtarbeit gibt es oft in Pflegeberufen, aber auch bei der Feuerwehr und der Polizei. In permanenter Schichtarbeit arbeiten beispielsweise Dauernachtwachen, wie man sie aus dem Sicherheitsdienst kennt.

Per se kann man nicht sagen, dass es Menschen gibt, für die Schichtarbeit komplett ausgeschlossen werden kann. Man muss das als Arbeitgeber immer individuell mit dem Mitarbeiter zusammen entscheiden – am besten auch in Zusammenarbeit mit einem Betriebsarzt. Und genau dabei muss man auf die unterschiedlichen Arten von Schichtarbeit eingehen.

Mit den Folgen von Schichtarbeit setzen sich schon seit vielen Jahren Arbeitswissenschaftler, Arbeitsmediziner und Arbeitspsychologen auseinander. Denn in den Schichten wird ja – gerade bei der nächtlichen Arbeit - entgegen der körperlichen Taktung und der inneren Uhr gearbeitet. Und an dieses nächtliche Arbeiten kann man sich nicht gewöhnen. Es gibt da keinen Gewöhnungseffekt für den Körper. Man kann ihn nur für eine gewisse Zeit austricksen. Aber die Schichtarbeit wird immer zu Langzeitfolgen führen.

Und nicht nur der Schlaf ist ein Problem, sondern eben beispielsweise auch die Verdauung. Diese ist in der Nacht minimiert. Wer da arbeitet, hat auch seine Hauptnahrungsaufnahme in der Nacht. Das kann zu Verdauungsproblemen, Magenbeschwerden oder Appetitlosigkeit führen.

Die körperlichen Auswirkungen von Schichtarbeit sind für jeden einzelnen gefährlich. In den Bereichen, in denen nachts gearbeitet wird, egal ob in der Metallindustrie an schweren Maschinen oder Busfahrer und Ärzte, sehen wir natürlich ein erhöhtes Fehler- und Unfallrisiko. Denn die Leistungsfähigkeit nimmt ja ab. Da gibt es beispielsweise das klassische nächtliche drei-Uhr-Tief.

Was sollten Arbeitgeber tun, um die Schichtarbeit so gut wie möglich zu gestalten?

Die Empfehlungen von Arbeitswissenschaftlern sind da ganz klar. Schichtpläne sollten möglichst vorwärts rotierend gestaltet werden. So kommen sie dem natürlichen Bio-Rhythmus entgegen. Man beginnt also mit Frühschicht, wechselt in die Spätschicht und wechselt dann in die Nachtschicht. Im Anschluss folgen Freizeitblöcke. Die Schichtsysteme sollten dabei schnell rotieren. Also beispielsweise arbeitet der Arbeitnehmer in allen Schichten zwei Tage und dann folgen drei bis vier freie Tage.

Außerdem sollten die Schichten nicht länger als acht Stunden – so wie es das Arbeitszeitgesetz vorgibt – dauern. In manchen Bereichen – beispielsweise der Ärzteschaft – sind zehn Stunden üblich. Das sollte nicht weiter ausgereizt werden. Gern gesehen sind zwei, maximal drei Nachtschichten hintereinander. So kann man dem Körper gute Schlafphasen antrainieren. So können Arbeitgeber die Fehlerquote ihrer Mitarbeiter reduzieren. Auch sollten Freizeitblöcke wiederkehrend auf den Wochenenden liegen, sodass ein größerer Erholungseffekt eintritt, weil der Arbeitnehmer Freunde und Familie sehen kann.