In Brandenburg sind am Dienstag bis zum frühen Abend insgesamt fünf Waldbrände ausgebrochen. Laut Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel betraf es diesmal die Landkreise Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster und Teltow-Fläming. Die Waldbrände sind laut rbb-Informationen jedoch eher klein und mittlerweile unter Kontrolle.

Für die Uckermark gilt noch die zweithöchste Waldbrandgefahr-Stufe in Brandenburg, für alle anderen Kreise die höchste Stufe 5. Auch in Berlin ist die Gefahr, dass es brennen könnte, groß.

Ab Mittwoch gilt in allen Landkreisen in Brandenburg die höchste Warnstufe fünf. Am Dienstag war die Uckermark mit Stufe vier noch davon ausgenommen.



Die höchste Gefahrenstufe fünf wird nach Einschätzung von Engel auch in den nächsten Tagen weiter gelten, da eine Wetteränderung nicht in Sicht ist.