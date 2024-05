An der Technischen Universität in Berlin-Charlottenburg haben am Dienstag bis zu 160 Personen für ein freies Palästina demonstriert. Unter dem Titel "hands off rafah; hands off student rights!" - also "Hände weg von Rafah, Hände weg von den Rechten der Studierenden" - protestierten sie mit Transparenten, Palästina-Flaggen und -Tüchern in einem Innenhof der Hochschule.



Laut Polizei blieb die angemeldete Demo weitestgehend ruhig. Vier Freiheitsbeschränkungen habe es gegeben, unter anderem um die Personalien einzelner Beteiligter festzustellen. Ihnen wird Volksverhetzung oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen. Um was es genau ging, sagte die Polizei nicht.



Außerdem soll es zu kleineren Rangeleien mit Medienvertretern gekommen sein. In einzelnen Fällen sollen sie durch Demo-Teilnehmende daran gehindert worden sein, das Geschehen zu filmen.