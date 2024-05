Die Berliner Feuerwehr muss vermehrt zu Vegetationsbränden ausrücken. Teilweise gibt es 20-40 Brände am Tag, so Dominik Pretz von der Berliner Feuerwehr. Eine Ursache sind die sehr leicht brennbaren Pappel-Pollen, die aktuell durch die Gegend fliegen. An Wiesen, Wegen und Straßen-Rändern sammelt sich zur Zeit der weiße Pappelflaum oder auch Pappelwolle genannt. Der Pappelflaum besteht aus reiner Zellulose und ist so leicht entzündlich, dass bereits eine achtlos weggeworfene Zigarette oder auch eine Glasscherbe reicht, um einen Brand auszulösen.

Die Berliner Feuerwehr kennt das jährlich auftretende Problem. Meist löst der Pappelflaum nur kleinere Vegetationsbrände aus. Allerdings bestehe laut Feuerwehr die Gefahr, dass die Pollen Feuer fangen und sich das Feuer an Straßenrändern dann unter Autos ausbreitet.



Das aktuell trockene Wetter mit anhaltendem Wind sorgt zusätzlich für eine erhöhte Brand-Gefahr.



Erst in der Nacht zu Mittwoch brannten in einer Grünanlage Lichtenberg etwa 30 Meter Wiese. Die Berliner Feuerwehr warnt, besonders achtsam zu sein und keine Kippen einfach wegzuwerfen.



Am Mittwoch ist zudem ein Feuer am Schlachtensee ausgebrochen. Etwa 500 Quadratmeter Waldboden und Holz haben sich entzündet.