Feuer am Schlachtensee ausgebrochen, Gefahrenstufe fünf in ganz Brandenburg

Am Schlachtensee in Berlin-Steglitz-Zehlendorf ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf rbb-Nachfrage bestätigt hat, hatten sich dort auf etwa 500 Quadratmetern Waldboden und Holz entzündet. Inzwischen sei der Brand unter Kontrolle.

Im Land Berlin gilt seit Dienstag laut Deutschem Wetterdienst für die Stationen in Buch und Marzahn die Waldbrandgefahrenstufe 5. Für Tempelhof wurde sie am Mittwoch auf Stufe 4 erhöht. In Dahlem - in der Nähe des Schlachtensees also - gilt weiter die Stufe 3.

Für Brandenburg gilt inzwischen im ganzen Land die Waldbrandgefahrenstufe 5. Am Mittwoch wurde auch in der Uckermark als letzte Region die Gefahr auf die höchste Stufe angehoben. Das geht aus Daten des Umweltministeriums in Potsdam hervor.



Damit hat sich die Waldbrandgefahr in Brandenburg innerhalb kurzer Zeit deutlich erhöht. Der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, sagte dem rbb, das liege an der Trockenheit, den gestiegenen Temperaturen und dem höheren Sonnenstand. Schon seit einigen Tagen gibt es im Land immer wieder kleinere Waldbrände, die von den Feuerwehren aber schnell unter Kontrolle gebracht wurden.

In Berlin muss die Feuerwehr aktuell häufiger wegen kleinerer Vegetationsbrände ausrücken. Hochenzündlicher Pappelflaum ist laut Feuerwehr eine häufige Ursache.