Steffen Berlin Mittwoch, 15.05.2024 | 15:28 Uhr

Ja, die Kommentarfunktion hat auch hier ihren Sinn, da es ja offensichtlich sehr unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema gibt und man so etwas auch ausdiskutieren muss.

Den Staat moralisch erpressen zu wollen, um der Gesellschaft seine persönlichen Auffassungen aufzudrücken, ist nicht nur unmoralisch sondern auch undemokratisch. Dabei ist es vollkommen unerheblich, ob man dabei gute oder weniger Gute Absichten verfolgt. Es ist schlicht der falsche Weg. Diese Menschen können gerne ´Parteien gründen oder von Haus zu Haus ziehen, um Menschen von ihren Ansichten zu überzeugen und mitzunehmen. Sie vor das moralische Dilemma stellen zu wollen "Wenn ich nicht macht, was ich will, seid ihr schuld an meinem Tod!" ist schlicht nicht akzeptabel. Diese Menschan haben damit kein Mitleid mit mir, also ich umgekehrt auch keines.