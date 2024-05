Neuruppin - Bezahlbarer Wohnraum für Senioren mit Pflegebedarf

Di 14.05.24 | 15:40 Uhr

Bild: Imago Images/Jürgen Ritter

Das neue Pflegezentrum in Neuruppin will altersgerechtes Wohnen samt professioneller Pflege ermöglichen - zu bezahlbaren Preisen. In dem Neubau können künftig bis zu 64 Personen leben. Es wird aber noch Personal gesucht.



Auch ältere Menschen mit Pflegebedarf haben unterschiedlich gut gefüllte Geldbeutel. Dem trägt das neue Pflegezentrum in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) Rechnung. Das Haus steht im Alten Stöffiner Weg, unweit der Ruppiner Kliniken, dem MVZ "Alte Schwimmhalle" und dem Ärztehaus in der Artur-Becker-Straße. In dem viergeschossigen Neubau können künftig bis zu 64 Senioren mit Pflegebedarf in sieben Wohngruppen leben.



Sozialwohnungen für Rentner

"Das ist eine besondere Wohnform mit ambulanter Versorgung", sagt Thomas Schwarz, Geschäftsführer des zuständigen Pflegedienstes "Schwester Agnes". Rund um die Uhr werden die Bewohner demnach von Pflegekräften betreut. Es seien Sozialwohnungen für Rentner geschaffen worden.

Das Besondere: Es gibt unterschiedliche Mietpreise je nach Einkommen der Bewohnerinnen und Bewohner. Von den 62 Wohnungen können 47 Sozialwohnungen mit Wohnberechtigungsschein angemeldet werden.



Es gibt drei verschiedene Miethöhen - von 5,90 bis 11 Euro pro Quadratmeter als Kaltmiete. "Und die Betriebskosten liegen bei 3,80 Euro einschließlich Strom, was ein sehr gutes Angebot ist, weil das ein Neubau ist", so Schwarz weiter.



Großes Interesse, Personal fehlt

Das Interesse ist groß. "Die Renten sind teils nicht so hoch - daher wird das Angebot sehr gut angenommen", so Schwarz: "Ausgebucht sind wir aber noch nicht." Das Angebot nehmen den Angaben zufolge vor allem Menschen aus der Region wahr.

Es fehle aber noch Personal. Daher könne der Neubau erst nach und nach bezogen werden. "Das muss miteinander wachsen", so Schwarz.



"Ansonsten ist es wie zuhause", so Schwarz weiter: "Nur mit dem Unterschied, dass man halt in der Wohngruppe leben darf. Das hat auch was damit zu tun, dass ja viele Senioren einsam sind." Das Projekt kostete insgesamt gut 15 Millionen Euro. Die Bauarbeiten begannen im April 2022.