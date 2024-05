So gibt Hingst den Angaben zufolge zwar ihre operativen Aufgaben bei Viktoria ab, wird den Verein allerdings als eine der Gründungs-Gesellschafterinnen weiterhin in beratender Funktion begleiten.

Nichtsdestotrotz zeigte sich Ariane Hingst im Zuge ihres Rücktritts zuversichtlich, dass der Klub zeitnahe den Sprung in die zweithöchste deutsche Spielklasse schaffen wird. Sie sei weiterhin vom Weg des Klubs überzeugt, sagte Hingst, "und werde in der Rolle als Gründungs-Gesellschafterin alles dafür geben, dass unser Team in der nächsten Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga packt."

Laut Vereinsmitteilung wird Cheftrainer Dennis Galleski die Kernaufgaben von Hingst übernehmen, bis die sportliche Leitung neu besetzt ist. Sein Vertrag sei um ein weiteres Jahr verlängert worden.